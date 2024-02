Dificilmente um gaúcho adepto às redes sociais não foi impactado por alguma publicação das páginas Cacetinho Memes, Porto Alegre Memes ou Os Guris do Rio Grande do Sul. Com milhares de seguidores, essas contas se popularizam cada dia mais por tirar sarro com as peculiaridades de ser gaúcho — e não entenda como desrespeito, é apenas um olhar bem-humorado sobre como é viver no Estado.