O Rio Grande do Sul está em festa. Na noite de terça-feira (21), o gaúcho Matteus Amaral enfrentou o primeiro paredão no BBB 24. Na disputa com Deniziane e Fernanda, o alegretense levou a melhor: não só garantiu a permanência na casa, como recebeu apenas 0,82% dos votos — uma das porcentagens mais baixas já registradas no programa.