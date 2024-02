O quarto episódio da série Memes de POA do Perimetral Podcast relembra o tombo durante uma chuvarada na Rua Marechal Floriano, no centro de Porto Alegre, que viralizou no Facebook. O convidado é Félix Wood, o menino que gritava "que delícia de dia" enquanto era arrastado pela correnteza, deitado e com os dois braços estendidos, como se estivesse num toboágua a céu aberto.