Abrigo de artistas que já se aposentaram dos palcos, a Casa do Artista Riograndense teve parte da estrutura danificada pela tempestade que atingiu Porto Alegre na noite de terça-feira (16). Telhas foram destruídas, placas de energia solar caíram do teto e voaram pelo pátio da residência situada no bairro Glória, na Capital. Até a cerca de zinco cedeu à força do vento e chegou a envergar.