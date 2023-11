Antigo cantor de clubes e casas noturnas de Porto Alegre, Conde tem um quarto no segundo andar da Casa do Artista Riograndense onde mantém o que considera importante para viver aos 79 anos: uma foto da filha ainda criança colada no espelho, uma mesa de som para se apresentar sem a companhia de outros músicos, uma reprodução da Mona Lisa, de Da Vinci, em um canto da parede, um vidro de cebolas em conserva e um pacote de balas que oferece para quem entra no aposento.