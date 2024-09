A Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, homenageou os gaúchos neste domingo (22). Luísa Sonza levou bailarinos do CTG Rancho da Saudade, Os Provincianos, e Emilly Borghetti para compor uma parte do seu show. Foi a segunda vez da cantora gaúcha se apresentando no Rock in Rio, mas a primeira vez no Palco Mundo, o principal.