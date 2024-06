Os artistas gaúchos retornaram de São Paulo (SP) depois de participar do festival Salve o Sul com uma certeza: corre sangue farroupilha nas veias de Luísa Sonza. Juntamente com Pedro Sampaio, a cria de Tuparendi, cidade no noroeste do Rio Grande do Sul, foi a idealizadora da ação social realizada no estádio Allianz Parque, em São Paulo, para coletar fundos para as vítimas da enchente que assolou o Estado durante maio.