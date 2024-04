Jefferson Cristian dos Santos Lima, mais conhecido como MC Bin Laden, fará a mudança do seu nome artístico depois de sua saída do Big Brother Brasil 24. Ele enfrenta o paredão contra Davi nesta quinta-feira (4). Ewellin Tavares, assessora do cantor, confirmou para a reportagem do Estadão que a mudança já era "um desejo antigo do Bin".