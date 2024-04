Ícone do pagode Anderson Leonardo, do Molejo, era sobrinho de Elza Soares, mas escondia informação Cantor morreu na última sexta-feira, aos 51 anos, vítima de complicações de um câncer inguinal, diagnosticado em 2022. Músico era filho do produtor musical Ubirajara de Souza, mais conhecido como Bira Haway, que era irmão da cantora