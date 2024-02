A primeira edição do Planeta Atlântida ocorreu em 1996. De lá para cá, são 28 anos e muitas gerações que passaram pelo evento, assim como inúmeras atrações musicais. É quase um rito de passagem para os jovens do Estado, que têm no evento o seu primeiro grande festival da vida. Experiência tão marcante que algumas pessoas, com o avançar do tempo, decidem passar adiante a alegria que encontraram pelas terras do Litoral Norte.