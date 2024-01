Chamado de poeta por sua legião de fãs, Armandinho é um artista gaúcho que nunca sai de moda. Prova disso são as incansáveis presenças nas edições do Planeta Atlântida, o que já virou tradição do evento. Afinal, Planeta sem Armandinho não é Planeta. Para o artista, é muito clara a relação do festival com sua carreira, já que, segundo ele, ambos “cresceram juntos”: