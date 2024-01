Quando o emocore ganhou força no Brasil, lá no começo dos anos 2000, era visto com um certo desdém, alvo de piadas. Os anos se passaram, algumas pessoas amadureceram e, hoje em dia, mais de duas décadas depois, o movimento parece ter encontrado o caminho para amolecer os corações mais duros — e boa parte do preconceito com o estilo aparenta ter se dissipado.