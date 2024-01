Quem adquiriu a modalidade de ingresso solidário para o Planeta Atlântida 2024, que ocorre dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, tem motivo em dobro para sorrir. Além de garantir lugar no maior festival de música do sul do país, o público ainda reforça a corrente do bem e destina doações para as instituições Movimento Assistencial de Xangri-lá (MAX) e Sol Maior.