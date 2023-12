O cantor Zé Neto que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira (5). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria capotado a caminhonete que dirigia na rodovia BR-153, quando voltava de seu rancho, na cidade de Fronteira (MG), para São José do Rio Preto (SP).