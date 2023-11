Roger Waters, ex-baixista do Pink Floyd, se apresenta em Montevidéu, no Estádio Centenario, no Uruguai na próxima sexta-feira (17). A chegada do artista ao país, no entanto, tem sido polêmica: hotéis cancelaram as reservas da produção do cantor. As manifestações políticas do britânico sobre o conflito Israel e Hamas são as razões do conflito.