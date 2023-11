Isabella Aglio, filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, anunciou em suas redes sociais um show beneficente para ajudar na recuperação do pai. O evento, que ocorre no dia 14 de dezembro, em São Paulo, vai reunir nomes como Dinho Ouro Preto, Leo Jaime, Tico Santa Cruz, Kiko Zambianchi, entre outros.