Aqueles homens prateados dançando no deserto. Os quatro músicos que viraram personagens de videogame. Aqueles rapazes com curativos em um carro conversível. O quarteto que vestiu a história do rock. Vários clipes ou, então, vários filmes passaram na cabeça de 50 mil pessoas que foram até a Arena do Grêmio, nesta quinta-feira (16), ver o Red Hot Chili Peppers.