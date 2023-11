Manjar de culinária, ter um inglês fluente e, principalmente, contar com boas conexões. Estes foram os ingredientes para que o jovem cozinheiro José Guilherme Goettert Larratea, 24 anos, fosse escolhido para auxiliar as chefs particulares Corrina Becker e Tanya Collyer no preparo das refeições da banda norte-americana Red Hot Chili Peppers em Porto Alegre.