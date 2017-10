Marina Bernardo / Divulgação

Uma das mulheres mais respeitadas do rap nacional, a brasiliense Flora Matos retorna nesta quinta-feira a Porto Alegre para um show no Opinião, às 23h. Em sua última passagem pela Capital, em agosto, a cantora fez um show animado, mas rápido. Desta vez, o repertório está maior, com as novas músicas do seu álbum de estreia, Eletrocardiograma, que falam sobretudo de paixão e conflitos amorosos. O repertório ainda contará com as mixtapes que fizeram a fama de Flora.

A rapper levou seu tempo para lançar o primeiro álbum, no início de setembro. Passaram-se oito anos desde o primeiro EP, Matos vs. Stereodubs (2009), com o hit Pretin – que apresentou seu nome ao país e até entrou para a trilha da novela Malhação – e a ótima Esperar o Sol. Nos anos seguintes, ela colaborou com outros rappers brasileiros e lançou suas músicas esporadicamente. Algumas delas estão no novo disco: Como Faz, Perdendo o Juízo e Quando Você Vem (SS), com participação do cantor americano Robert Ahrel Lumzy, do grupo D'Angelo & the Vanguard.

Como o nome Eletrocardiograma indica, o álbum trata de amor, ou, mais especificamente, de um coração partido e do percurso até a cura. Não por acaso, termina com a excelente Preta da Quebrada e sua inspiradora mensagem feminista. Ainda que nenhuma das outras 11 faixas seja tão boa quanto essa, Flora justifica as expectativas com músicas como o dub Parando as Horas, a contagiante O Jeito e a hipnótica Bora Dançar. Pelo caminho, dá até uma explicação para o tempo que levou para lançar o disco nos versos de Sonhos Gangsta: "Eu fiz o mesmo corre várias vezes atrás do din que / eu precisava pra lançar meu disco e nada adiantou / Melhor coisa que eu fiz foi juntar o dinheiro pra / fazer tudo do jeito que acredito e olha onde eu tô".

FLORA MATOS

Quinta-feira (19/10), às 23h, com abertura da casa às 21h30min.

Opinião (Rua José do Patrocínio, 834).

Classificação: 16 anos.

Ingressos: R$ 40 (com doação de um quilo de alimento não perecível na hora) e R$ 70 (inteira, primeiro lote) à venda nas lojas Youcom (Shopping Praia de Belas, Iguatemi, Bourbon Ipiranga, Barra Shopping Sul, Shopping Total, Bourbon Novo Hamburgo, Bourbon São Leopoldo e Canoas Shopping) e Multisom (Rua dos Andradas, 1.001), além do site blueticket.com.br/grupo/opiniao.

Ouça o álbum: