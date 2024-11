Pela sétima vez, a Praça da Alfândega vai receber o Encontro de Influenciadores Literários com Seguidores. O evento, que ocorrerá nesta sexta-feira (15), partir das 14h, no Espaço Jovem Banrisul, faz parte da programação oficial da 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre e tem o objetivo de reunir os amantes da literatura e das mídias sociais.