Um gravador Panasonic antigo, daqueles de fita cassete, é o fiel companheiro do jornalista cultural gaúcho Juarez Fonseca. Com ele, já realizou inúmeras entrevistas com nomes icônicos da música brasileira. Mesmo com o avanço da tecnologia, a ferramenta nunca deixou de ser a preferência do veterano repórter e, por isso, está sempre à mão, na gaveta da escrivaninha de seu escritório.