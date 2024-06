Firme e forte na lista de livros de ficção mais vendidos da Amazon, Carla Madeira tem uma ilustre conhecida no Rio Grande do Sul que contribuiu e muito para o sucesso de seu best-seller Tudo é Rio (2014). Convidada especial da Feira do Livro Reconstrói RS, no Instituto Ling, em Porto Alegre, a escritora mineira agradeceu à gaúcha Martha Medeiros por tê-la elogiado em uma coluna, o que trouxe visibilidade à sua carreira.