Poeta, jornalista, cronista e colunista de GZH, Fabrício Carpinejar participará de eventos dedicados à arte da escrita e ao encontro com o público neste fim de semana na festa literária da Capital, da qual foi patrono em 2021. Nesta sexta-feira (10), o escritor ministrará uma oficina sobre crônicas. No sábado (11), autografará sua mais recente obra, O Manual do Luto. No domingo (12), participará de um bate-papo sobre a crônica de jornal, ao lado da também colunista de GZH Juliana Bublitz.