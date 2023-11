Um encontro reuniu na tarde deste sábado (11), na Feira do Livro de Porto Alegre, dois notórios pesquisadores e contadores de história da música brasileira. De um lado do palco do Auditório Barbosa Lessa — Espaço Força e Luz, estava o jornalista e produtor musical Nelson Motta. De outro, o músico, jornalista e pesquisador Arthur de Faria.