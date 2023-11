Compositor, jornalista, produtor musical e escritor, Nelson Motta testemunhou e ajudou a escrever momentos marcantes da música nacional junto a grandes artistas – que tratou de narrar em um de seus vários livros, Noites Tropicais. A obra, que se tornou um clássico da história da música brasileira, foi relançada no ano passado em uma versão atualizada e ampliada, com três novos capítulos, para celebrar os 20 anos de lançamento. Ele o autografa neste sábado (11/11), às 18h, na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, e participa ainda do bate-papo De Lupicínio Rodrigues aos Anos de Ouro do Nosso Cenário Musical, às 16h, ao lado do também jornalista, músico e escritor Arthur de Faria. Nesta entrevista, Motta fala sobre a festa literária, aponta os talentos que estão despontando no cenário nacional, tece elogios a Anitta, opina a respeito das novas plataformas de streaming e reflete sobre as letras atuais da música popular brasileira.