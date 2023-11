A nova geração de escritores da Capital será tema de um encontro que integra a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, nesta sexta-feira (10). A partir das 16h, Camila Maccari, Fred Linardi, Marília Santos Krüger e Nathallia Protazio estarão no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas 1.223) para participarem do bate-papo Quem está Escrevendo Hoje em Porto Alegre: Um Panorama da Nova Literatura.