Além de expositores, sessões de autógrafos e palestras gratuitas, a Feira do Livro de Porto Alegre cumpre uma função de formar novos leitores. A cada ano, antes de o evento ocorrer, escolas são acionadas pela Câmara Rio-grandense do Livro (CRL) para que escolham ao menos uma obra de um autor que irá participar da edição que se aproxima. Quando as tendas estão montadas na Praça da Alfândega, crianças e pré-adolescentes irão preparados para encontrar o responsável pela história que leram em sala de aula.