Há um ano, a reportagem do DG esteve na Praça da Alfândega, local que abriga um dos eventos mais tradicionais da Capital. O objetivo era mapear os principais problemas de acessibilidade no local, buscar explicações e apontar possíveis soluções. Passados mais de 365 dias, o reencontro com a Feira foi carregado de expectativas: será que alguma coisa melhorou?