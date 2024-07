Vencedor do Prêmio Açorianos de Dança de 2021, o espetáculo Flamenco Negro, da Cia de Arte La Negra Ana Medeiros, volta aos palcos nesta quarta-feira (17), às 20h, e quinta (18), às 15h e 20h, em sessões gratuitas no Salão de Atos da UFRGS, na Capital (mais informações ao final do texto). As apresentações selam a retomada total das atividades culturais da universidade, interrompidas por cerca de dois meses em razão da enchente.