Começa nesta terça-feira (9) a programação de espetáculos do 9º Sesc Circo, maior festival circense do Rio Grande do Sul — desde sábado (6), já ocorrem atividades como oficinas. Pela primeira vez, o evento é realizado em Lajeado, no Vale do Taquari, resultado de uma parceria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac com a prefeitura do município.