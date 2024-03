Alvo de recente polêmica, O Avesso da Pele, premiado livro de Jeferson Tenório que retrata a história de um professor negro assassinado por engano pela polícia em Porto Alegre, foi adaptado para o teatro. A peça de mesmo nome terá três apresentações na Capital, nos dias 20, 21 e 22 de março, às 20h, no Salão de Atos da PUCRS, dentro da programação do Porto Alegre em Cena. O espetáculo é do coletivo paulista Ocutá e tem classificação indicativa de 14 anos.