Fechado desde 2014, o Teatro de Câmara Túlio Piva ganhou data de reabertura: o local deve ser oficialmente reativado no dia 19 de março. Localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, o espaço retomará as atividades em meio às comemorações do aniversário da capital gaúcha. A programação para a data será divulgada em breve.