Uma jovem determinada a se inserir na carreira de atriz é o ponto central da saga X, uma trilogia de terror composta pelos filmes X — A Marca da Morte (2022), Pearl (2022) e MaXXXine (2023). Os três filmes são dirigidos por Ti West, grande nome do terror em Hollywood no momento, e estrelados por Mia Goth, britânica que tem recebido atenção especial no Brasil por ser neta da também atriz Maria Gladys.