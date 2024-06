Após estrear nos cinemas brasileiros em fevereiro, o longa argentino O Mal que Nos Habita entrou no catálogo da Netflix na semana passada. A produção de Demián Rugna já figura na lista dos 10 mais vistos da plataforma de streaming. Com cenas chocantes dignas de deixar marcas no público, o terror conta a história de dois irmãos que tentam salvar a família e a cidade de uma ameaça diabólica.