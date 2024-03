Um dos eventos artísticos mais importantes do Rio Grande do Sul, a Bienal do Mercosul divulgou o tema da 14ª edição em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (21), no Farol Santander, em Porto Alegre. Com Estalo, a mostra fará um chamado ao despertar para a vida contemporânea e para as grandes transformações que o mundo vem sofrendo. A programação ocorre entre 12 de setembro e 17 de novembro em diferentes espaços culturais da Capital.