Gaudêncio Fidelis, curador da mostra Queermuseu: Cartografias da Diferença na Sociedade Brasileira, polêmica mostra encerrada precocemente em Porto Alegre em setembro, ajuizou uma Ação Popular na 10ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro contra a decisão prefeito Marcelo Crivella de impedir que a exposição fosse exibida no Museu de Arte do Rio (MAR).