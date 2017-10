Uma audiência na Câmara dos Deputados realizada na quarta-feira (18) para debater duas mostras de arte envoltas em polêmica sobre moral e limites da liberdade de expressão — a Queermuseu, cancelada em Porto Alegre, e a exposição do MAM que trouxe a interação de uma criança com um artista nu — virou um reflexo do que ocorreu na internet, resultando em discussão e xingamentos pessoais.