A mistura de sons, por vezes caótica, que paira à noite sobre as pedras seculares da Travessa dos Venezianos até pode surpreender. Afinal, não faz muito tempo, esse reduto histórico da Cidade Baixa era um oásis de sossego no coração do bairro boêmio da Capital. Mas, de alguns anos para cá, a ruazinha que interliga a Joaquim Nabuco e a Lopo Gonçalves virou point noturno, frequentado por uma diversidade de tribos urbanas, que dão ao local um ar de Lapa porto-alegrense.