O ano de 2024 é especial para Antônio Prado, considerada a cidade mais italiana do Brasil, que completou 125 anos no último domingo, 11 de fevereiro. A data se refere à emancipação de Vacaria, formalizada em 1899. Não custa lembrar também que a imigração italiana está comemorando 150 anos no país, o que torna o calendário de 2024 ainda mais atrativo na serra gaúcha.