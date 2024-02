Nesta quarta-feira (14), a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) completa 166 anos. Ela foi fundada em 1858, com o nome de Praça do Comércio, em reunião realizada na casa de campo do político e comerciante Lopo Gonçalves Bastos, na antiga Rua da Margem (atual João Alfredo), onde hoje está localizado o Museu Joaquim Felizardo. Em 1918, ganhou a denominação atual, sendo declarada de utilidade pública. O Palácio do Comércio, sede da entidade desde 1940, no Largo Visconde do Cairú, é um marco da arquitetura da Capital – obra do alemão José Lutzenberger, entre outras inovações, foi o primeiro edifício dotado de ar-condicionado central no Rio Grande do Sul.