Em "Mania de Você", Mércia ajuda Mavi

Adriana Esteves é Mércia em "Mania de Você". Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (1º). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h25min

Mércia ajuda Mavi. Michele ajuda Viola a fazer as malas para viajar ao Rio. Viola percebe que Michele se sente atraída por Daniel. Mavi oferece dinheiro para Volney se afastar de Mércia. Ísis e Leidi veem Sirlei com Berta. Diana repreende Robson por ter enganado Fátima. Mavi contrata os serviços de Santiago contra Volney. Volney vai em direção ao helicóptero sem saber que Santiago sabotou a aeronave. Viola é interceptada por Mavi e seus seguranças, mas consegue pegar uma das armas e fugir.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Clarice passa mal ao conversar com Beatriz, e pede que a moça apresente as alunas bolsistas no programa de Alfredo. Celeste expulsa Mauro de sua casa, e Raimundo questiona a filha. Juliano conta a Maristela que foi procurado por Arlete. Raimundo incentiva Beto a perseguir seus sonhos e sua carreira. Zélia procura Arlete.

Volta por Cima - RBS TV, 19h45min