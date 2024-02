No último dia 7 de fevereiro, foram completados 25 anos da morte do chargista e cartunista SamPaulo, criador de um dos personagens mais queridos da imprensa gaúcha, o Sofrenildo, um sujeito azarado, que exalava bondade e honestidade. “O cotidiano e o futuro da cidade enchem-se de luz e sombras com a morte de Sampaulo. A luz inunda a memória. As sombras restam de mãos dadas com a ausência irreparável”, escreveu o colunista Paulo Sant’Ana, em Zero Hora, último jornal em que o desenhista publicou suas charges diárias.