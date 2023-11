A Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), promove, neste final de semana, das 13h às 19h, a 4ª Feira Gibizeira, com exposição, oficinas, bate-papos e venda de HQs no prédio da BPE (Rua Riachuelo, número 1.190, em Porto Alegre). A curadoria é de Guilherme “Smee” Miorando, pesquisador de quadrinhos e incentivador da Gibiteca.