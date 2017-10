Edifício Storck, sede do Museu de Venâncio Aires Não se aplica / Divulgação

Fundado em 10 de dezembro de 1987, o Núcleo de Cultura de Venâncio Aires (Nucva) é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos. É associado ao Conselho Internacional de Museus (Icom-BR) e ao Sistema Estadual de Museus (SEM/RS) e faz parte do Guia dos Museus Brasileiros do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A fundação do Museu de Venâncio Aires (Rua Osvaldo Aranha, 1.021 – Centro), em 26 de outubro de 1994 (23 anos amanhã), teve início com doações de peças antigas feitas pela comunidade.

Em 1994, foi realizada uma campanha para a aquisição do Edifício Storck por US$ 500 mil, ao câmbio da época, quando o Nucva não possuía um centavo em caixa. Em estilo europeu, com 1.328 metros quadrados, foi o primeiro prédio com mais de dois pavimentos da cidade, construído pelo arquiteto Simão Gramlich (responsável pelas Igrejas Matriz de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, além de muitas outras no Estado e em Santa Catarina) a partir de 1929.

Por iniciativa de entusiastas como o doutor Flávio Seibt, a comunidade foi mobilizada e passou a contribuir com pequenas doações mensais através de débitos em suas contas bancárias, concluindo o pagamento em 1998, num total arrecadado de R$ 508.752,15, com a participação de 659 doadores, além da ajuda de emenda parlamentar do deputado estadual doutor Gleno Ricardo Scherer e do governo do Rio Grande do Sul.

Em 1997, com a presença do então ministro da Cultura, Francisco Correia Weffort, foi reaberto o Museu de Venâncio Aires no Edifício Storck, revitalizado e com, no mínimo, duas exposições diferentes por sala a cada ano, atraindo cada vez mais visitantes. Em 2001, o Edifício Storck foi declarado o primeiro Patrimônio Histórico Municipal de Venâncio Aires por decreto de tombamento, e, em 2012, juntamente com o acervo do Museu de Venâncio Aires (estimado em 70 mil peças, entre objetos antigos, livros, discos, documentos e fotos, das quais pelo menos 9 mil já estão catalogadas), foi tombado também pelo instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE/RS), transformando-se em patrimônio cultural e histórico de todos os gaúchos.

O Núcleo de Cultura é formado pelo museu, arquivo histórico, hemeroteca, discoteca e acervo bibliográfico. Nas exposições, destacam-se vestidos de noiva pretos, realejo, instrumentos musicais, uma bicicleta de madeira, armas, espadas, numismática e arqueologia. A visitação à Casa de Cultura e seus departamentos é gratuita, pois não se considera justo cobrar dos doadores do prédio ou do acervo pelo ingresso.

O Museu de Venâncio Aires, chamado de “O museu de muitos donos”, é propriedade da comunidade e, por esse motivo, a entidade tem seu suporte econômico baseado na locação de pontos comerciais em sua sede e em captação em projetos. Contatos e mais informações pelo telefone (51) 3741-5713 ou pelo e-mail contato@museuvaires.com.br

Colaborou André Josias Pinheiro, secretário do Nucva

Vestidos de noiva pretos fazem parte da exposição Não se aplica / Divulgação