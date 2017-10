Em 1977, aos 21 anos, o portenho Rodrigo Mario Ruiz decidiu adotar um novo porto. Há 40 anos vivendo em Porto Alegre, esse simpático argentino, proprietário da empresa Mincarone (dedicada à refrigeração de caminhões e ônibus), trouxe na bagagem a paixão por carros antigos. Ainda em Buenos Aires, com apenas 11 anos, ele, em parceria com dois irmãos, comprou um Ford Modelo T, ano 1927, que não funcionava.

O desafio e a satisfação de colocar o calhambeque para rodar inocularam definitivamente no sangue do garoto o prazer de colecionar relíquias automotivas. Hoje, com 62 anos, casado há 30 com Márcia, pai de Camila e Thiago e avô de quatro netos, Rodrigo possui o apreciável acervo de 15 veículos, incluindo uma antiga moto Norton, 1952, igual à "La Poderosa" que seu conterrâneo Che Guevara usou para cruzar a América Latina.