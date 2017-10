Time do Nóia, em 1917, com Júlio Kunz Filho (goleiro, agachado) e Oswaldo Ritzel (em pé, de gravata) Reprodução / Acervo de Gilson Warken

Hoje, a partir das 18h, no estande do Esporte Clube Novo Hamburgo, na Feira da Loucura por Sapatos, na Fenac, em Novo Hamburgo, será lançado o livro Futebol de Novo Hamburgo e Outras Histórias 1900-1942, obra de Gilson Romano Warken, além de autor, sócio-torcedor anilado. A publicação retrata, em ordem cronológica, a história dos primórdios do futebol gaúcho e outros acontecimentos históricos relevantes.

Foram três anos de pesquisa, feita simultaneamente à organização e montagem, pelo autor, do acervo do clube, na sala do Memorial Anilado, no Estádio do Vale, projeto do vice-presidente de patrimônio do ECNH, Rafael Weber. Poucos sabem que o "Sport" Club Novo Hamburgo teve dois atletas de destaque até 1920: Oswaldo Ritzel e Júlio Kunz Filho.

Oswaldo Ritzel, além de jogar no SCNH, jogou no Inter, em 1915 e 1916. Júlio Kunz Filho, depois do SCNH, foi goleiro do Grêmio, do Paulistano e do Flamengo/RJ e Campeão Sul-Americano (Copa América) pela Seleção Brasileira de 1920 e 1922. Em 1925, o Sport Club Novo Hamburgo iniciou a disputa do Campeonato Gaúcho. Em 1929, em Novo Hamburgo, surgiu a primeira Liga de Futebol Citadino, com sete clubes locais.

De 1930 a 1942, o SCNH foi 10 vezes campeão da sua região. Em 1936, Oscar Becker foi o goleador do Campeonato Gaúcho. Em 1939, ele foi titular da Seleção Gaúcha. Em 1937, o SCNH foi campeão do Citadino AMGEA de Porto Alegre e, em 1942, conquistou o seu primeiro vice-campeonato gaúcho, como Floriano. A publicação aborda, também, tópicos da imigração, guerras, a educação, clubes sociais de ginástica, tiro e canto coral, meios de transporte (trens), emancipação da cidade, Copas do Mundo de 1930, 1934 e 1938, finais do Campeonato Gaúcho e outros Esportes.