Alves

Descendentes de João André Alves (1886-1928) e de Elvira Alves da Silva (1887-1976), ele nascido em Morungava, Gravataí, e ela nascida na Barra do João Pedro, Osório, farão o encontro anual no domingo, dia 29, ao meio-dia, no Restaurante Serra Grill, na cidade de Canela. Contatos: Cícero e Isabel (54) 99982-9373, André e Ana (51) 99566-8687, João Marcos e Sílvia (51) 99981-2759 e Valdoir (51) 99113-1919.

Benvegnu

No dia 28, próximo sábado, será realizado em Passo Fundo o 7º Encontro da Família Benvegnu. Oriundos da Itália, região da província de Belluno, eles estão no Brasil desde a chegada de Silvestro Benvegnu, em 1886, Fedele Benvegnu, em 1888, e Pietro Innocente Benvegnu com Celestina Décima Benvegnu (viúva de Pietro Benvegnu), e seus sete filhos, em 1894. O evento será no Santuário Nossa Senhora Aparecida, RST-153, km 3, saída para Soledade, tendo início às 9h. Contatos: com Jorge (54) 99998-7306, Nelson (54) 99981-3186 ou ainda pelo e-mail jcbenvegnu@gmail.com.

Bonalume

Ocorrerá no dia 28, próximo sábado, em Nova Milano, Farroupilha, o 6º Encontro da Família Bonalume. Luigi Bonalume, em 1875, com 15 anos, saiu de Milão, Itália, com sua irmã Luigia Bonalume (casada com Carlo Mauri) e plantou raízes na Primeira Légua, lote 45 do Travessão Milanês da Colônia Caxias, hoje Nova Milano, pertencente a Farroupilha, local da festa. Os irmãos Francisco, Angelo, Miguel, Leopoldo, Rosa, Flora, Anna e Henrique, filhos de Luigi Bonalume e Virginia, com persistência e coragem construíram suas vidas e famílias. Os descendentes de Miguel Bonalume convidam familiares para a confraternização. Informações pelo e-mail: encontro.bonalume@gmail.com.

Noro

A família Noro tem seu 5º Encontro em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, no coração da Quarta Colônia, nos dias 28 e 29 (sábado e domingo). Em 1881, Fermino Noro e sua mulher, Tereza Borgo (na foto), oriundos da região do Vêneto, província de Vicenza, e da Comuna de Lonigo, com os filhos Antonio e Augusto, embarcaram em Gênova e chegaram à Quarta Colônia, em Val de Buia. De lá, foram fixados em Ribeirão (hoje, distrito de São João do Polêsine). Tiveram ainda os filhos Ângelo, Marina (casada com Dalpaz), Albina (casada com Missau) e José. Antes, em 1878, Giuseppe Noro, com 11 anos, e a mãe viúva, também vindos do Vêneto-Vicenza, fixaram-se em pequena gleba em Nova Palmira, distrito de Farroupilha. Giuseppe casou-se com Elvira Fanton e tiveram 13 filhos: Carlos, Rômolo, Rosina, Lúcia, Antônio, Pedro, Paulina, Eliza, Irene, Luiza, Germano, Tranquilo e Adolfo. Haverá jantar no sábado e almoço festivo no domingo. Contatos: com Jones pelo e-mail jonesmariano@gmail.com, com Renato no e-mail marylenenoro@gmail.com ou ainda nos fones (51) 3722-8102 e (51) 99901-2267.

