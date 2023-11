A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre recebe, nesta quinta-feira (2) seu atual patrono para um mergulho no universo literário. A partir das 16h, Tabajara Ruas estará no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) para uma atividade que também reunirá Alcy Cheuiche e Mario Delgado Aparaín.