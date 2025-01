7 dicas para usar o repelente de maneira correta

Durante o verão, cresce a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. Por isso, é importante prevenir as picadas com o uso correto dos repelentes. “Pode parecer simples, mas há formas mais certeiras de passar esses produtos, não só para aumentar a eficácia como também para evitar alergias e outros problemas”, diz a dermatologista Paula Rahal, da Clínica Otávio Macedo, de São Paulo.

1. Aplique o produto depois do protetor solar

2. Faça o teste de sensibilidade

3. Invista em repelentes hipoalergênicos

Nem todo repelente disponível no mercado é eficaz contra o mosquito Aedes aegypti. Isso ocorre porque alguns produtos possuem fórmulas que não contêm os ingredientes ativos indicados para repelir esse tipo específico de mosquito. Por isso, é fundamental ler atentamente o rótulo do repelente antes de usá-lo, verificando se contém substâncias recomendadas, como DEET, icaridina ou IR3535

4. Tenha cautela ao usar o produto em crianças

Para crianças, o uso de repelente deve ser feito com cautela. “É recomendado escolher repelentes com […] DEET (até 30% de concentração), picaridin ou óleo de eucalipto-limão, que são eficazes e recomendados para crianças”, diz Paula Rahal.

Na hora de aplicar, evite o rosto e as mãos, principalmente em crianças pequenas. Para essas áreas, use uma aplicação em mãos do adulto e depois espalhe no rosto da criança. Além disso, evite o uso de repelentes em crianças menores de 6 meses. Para essa faixa etária, prefira usar roupas que cubram a pele e mosquiteiros.