A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre começa o mês de novembro, nesta quarta-feira (1º), com movimentação discreta de público. As pessoas circulam pelos corredores, mas não chega a haver aglomerações em torno de bancas ou dos balaios com os saldos. Em alguns momentos, cai uma garoa fina no Centro Histórico.